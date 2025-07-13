Sacha Boey yerine Malo Gusto

Bayern Münih, transfer döneminde sağ bekini güçlendirmek istiyor.
BAYERN HAREKETE GEÇTİ
Alman ekibi, Chelsea forması giyen Malo Gusto ile ilgileniyor. L'Equipe'te yer alan habere göre, Bayern Münih, Gusto ile temasa geçti ve görüşmelerde bulundu.
BOEY GİDERSE GUSTO
Bayern Münih'te sağ bek Sacha Boey ile yaz transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. Fransız oyuncu ile Galatasaray ve Marsilya ilgileniyor. Bayern Münih, Sacha Boey ile yolların ayrılması durumunda Gusto transferini tamamlamak istiyor.
Chelsea'de bu sezon 47 maçta süre bulan 22 yaşındaki Gusto, 2 asist yaptı.
BAYERN HAREKETE GEÇTİ
Alman ekibi, Chelsea forması giyen Malo Gusto ile ilgileniyor. L'Equipe'te yer alan habere göre, Bayern Münih, Gusto ile temasa geçti ve görüşmelerde bulundu.
BOEY GİDERSE GUSTO
Bayern Münih'te sağ bek Sacha Boey ile yaz transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. Fransız oyuncu ile Galatasaray ve Marsilya ilgileniyor. Bayern Münih, Sacha Boey ile yolların ayrılması durumunda Gusto transferini tamamlamak istiyor.
Chelsea'de bu sezon 47 maçta süre bulan 22 yaşındaki Gusto, 2 asist yaptı.