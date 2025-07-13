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Sacha Boey yerine Malo Gusto

Bayern Münih, Chelsea'den sağ bek Malo Gusto ile ilgileniyor. Bayern Münih, Galatasaray ve Marsilya'nın ilgilendiği Sacha Boey'u gönderirse Malo Gusto'yu kadrosuna katabilir.

calendar 13 Temmuz 2025 12:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sacha Boey yerine Malo Gusto
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Bayern Münih, transfer döneminde sağ bekini güçlendirmek istiyor.

BAYERN HAREKETE GEÇTİ

Alman ekibi, Chelsea forması giyen Malo Gusto ile ilgileniyor. L'Equipe'te yer alan habere göre, Bayern Münih, Gusto ile temasa geçti ve görüşmelerde bulundu.

BOEY GİDERSE GUSTO

Bayern Münih'te sağ bek Sacha Boey ile yaz transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. Fransız oyuncu ile Galatasaray ve Marsilya ilgileniyor. Bayern Münih, Sacha Boey ile yolların ayrılması durumunda Gusto transferini tamamlamak istiyor.

Chelsea'de bu sezon 47 maçta süre bulan 22 yaşındaki Gusto, 2 asist yaptı.

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