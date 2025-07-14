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Galatasaray'da Berkan kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Berkan Kutlu'yu alternatif olarak kadroda tutmak istiyor.

calendar 14 Temmuz 2025 09:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Berkan kararı
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Sezonun ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u farklı mağlup eden Galatasaray'da performansıyla öne çıkan isimlerden biri Berkan Kutlu oldu.

27 yaşındaki futbolcu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Galatasaray'da daha önce takımdan ayrılacağına yönelik haberler çıkan Berkan Kutlu'nun bu performansı sonrası plan değişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Demirbay'ın da ayrılığının ardından Berkan'ı yoğun maç temposunda alternatif olarak kadroda tutmak istiyor.

Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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