14 Temmuz
Deportivo Riestra-Lanus
22:30
15 Temmuz
Banfield-Defensa y Justicia
01:00
15 Temmuz
Velez Sarsfield-Tigre
03:15
15 Temmuz
Union-Estudiantes
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Lamine Yamal'ın doğum günü partisi başına dert açtı

Lamine Yamal'ın doğum günü partisinde cüce bireyleri eğlence amaçlı çalıştırması büyük tepki çekti; İspanya İskelet Displazileri Derneği yasal işlem başlatacak.

calendar 14 Temmuz 2025 11:22 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 11:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lamine Yamal'ın doğum günü partisi başına dert açtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, doğum gününü ailesi ve takım arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı. Ancak partide eğlence amacıyla cüce bireylerin çalıştırılması, genç futbolcunun yasal sorunlarla karşı karşıya kalmasına yol açabilir.

YAMAL'I KINAYAN AÇIKLAMA

İspanya İskelet Displazileri Derneği, Yamal'ın doğum günü partisinde yaşananları kınayan bir açıklama yayınladı ve yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Dernek, "Cücelik hastalığı olan kişilerin eğlence malzemesi olarak kullanılması insan onuruna aykırıdır" açıklamasında bulundu. 

 

Dernek yetkilileri, "Dernek olarak Lamine Yamal'ın kutlamasında cüce bireylerin eğlence amacıyla kullanılmasını kınıyoruz ve bu konuda hukuki ve kamuoyuna açık girişimlerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Yamal'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.



DÜNYANIN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU

Barcelona formasıyla geçtiğimiz sezon 55 maça çıkan Yamal, 18 gol ve 25 asistle dikkat çekmişti. Transfermarkt verilerine göre 200 milyon Euro değeriyle şu anda dünyanın en değerli futbolcusu konumunda.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.