Lamine Yamal'ın doğum günü partisi başına dert açtı

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, doğum gününü ailesi ve takım arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı. Ancak partide eğlence amacıyla cüce bireylerin çalıştırılması, genç futbolcunun yasal sorunlarla karşı karşıya kalmasına yol açabilir.



YAMAL'I KINAYAN AÇIKLAMA





İspanya İskelet Displazileri Derneği, Yamal'ın doğum günü partisinde yaşananları kınayan bir açıklama yayınladı ve yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Dernek, "Cücelik hastalığı olan kişilerin eğlence malzemesi olarak kullanılması insan onuruna aykırıdır" açıklamasında bulundu.





Dernek yetkilileri, "Dernek olarak Lamine Yamal'ın kutlamasında cüce bireylerin eğlence amacıyla kullanılmasını kınıyoruz ve bu konuda hukuki ve kamuoyuna açık girişimlerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.



Yamal'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU





Barcelona formasıyla geçtiğimiz sezon 55 maça çıkan Yamal, 18 gol ve 25 asistle dikkat çekmişti. Transfermarkt verilerine göre 200 milyon Euro değeriyle şu anda dünyanın en değerli futbolcusu konumunda.



