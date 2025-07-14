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15 Temmuz
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15 Temmuz
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15 Temmuz
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İşte Fenerbahçe'nin Portekiz kadrosu

Fenerbahçe, Portekiz'de gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıkladı.

calendar 14 Temmuz 2025 10:34 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 10:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Fenerbahçe'nin Portekiz kadrosu
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam edecek.

Sarı-lacivertliler, Portekiz'de gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de Miha Zajc, Emre Mor ve Lincoln Henrique, kamp kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:




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