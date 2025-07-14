İşte Fenerbahçe'nin Portekiz kadrosu

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam edecek.
Sarı-lacivertliler, Portekiz'de gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de Miha Zajc, Emre Mor ve Lincoln Henrique, kamp kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
Sarı-lacivertliler, Portekiz'de gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de Miha Zajc, Emre Mor ve Lincoln Henrique, kamp kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde: