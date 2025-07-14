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Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç: Ayrılık!

Victor Osimhen ve kaleci transferine odaklanan Galatasaray'ı yabancı futbolcuların ayrılığı konusunda zorlu bir süreç bekliyor.

calendar 14 Temmuz 2025 10:58 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 11:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç: Ayrılık!
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Galatasaray, Victor Osimhen transferine odaklandı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen ile birlikte yabancı bir kaleci transferi de yapmak istiyor.

İKİ İSİM YOLCU

Galatasaray'da iki yeni yabancı transferiyle birlikte kontenjan nedeniyle bazı yabancı oyuncular ile yolların ayrılması gerekiyor.


Galatasaray, bu doğrultuda Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, iki isim için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Galatasaray'da ayrılması beklenen bir diğer isim ise Derrick Köhn. Köhn'ün Ümraniyespor maçındaki performansı beğeni toplasa da 26 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.

NICOLO ZANIOLO

Öte yandan son iki sezonda farklı takımlara kiralanan Nicolo Zaniolo ise yeni sezonda takımda kalabilir. İtalyan futbolcu, hazırlıklarda ve Ümraniyespor karşılaşmasında performansıyla beğeni topladı.

MORATA, JELERT, FRANKOWSKI

Galatasaray'da Como'ya transferi gündemde olan Alvaro Morata ile birlikte Elias Jelert ve Przemyslaw Frankowski de gelecek tekliflere göre ayrılacak isimler listesine dahil olabilir.

GALATASARAY'IN PLANI

Kadroda düşünmediği isimlerle kısa sürede yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, elini rahatlatmak ve transfer sürecinde daha rahat hareket etmek istiyor.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından şu sözleri kullanmıştı:

"Yabancı sayımızı hafifletmemiz gerekiyor. Burada oyuncuların sergileyecekleri performanslar, bazı oyuncuların transferini kolaylaştıracaktır. Onların performansını izleyenler için bu maçlar önemli."

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