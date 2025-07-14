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Fenerbahçe'de transfer stratejisi belli oldu!

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe, transfer stratejisinde değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler, sisteme göre transfer yapma kararı aldı.

calendar 14 Temmuz 2025 08:49
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de transfer stratejisi belli oldu!
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Yaz transfer döneminde ilk 11'e 2 önemli transfer tamamlayan Fenerbahçe'de 2 yıldız daha yolda. Sarı-lacivertlilerde yapılan bu transferlerin arkasında önemli bir strateji olduğu ortaya çıktı.

Yeni sezon öncesi baskılı ve tempolu oyun hedefleyen Fenerbahçe, 3'lü defans ve çift forvet sisteminde oynamayı düşünüyor.

Milan Skriniar'ın geçen sezondan Mourinho'nun sistemine alışkın olduğu için bu konuda sorun yaşamayacağı düşünülüyor.


ASENSIO, HEM KANAT HEM 10 NUMARA

Asensio da Portekizli çalıştırıcı ile çalışmak istemesinin yanında sadece 10 numara değil kanatlarda da görev yaptığı için ilk tercih olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz sezon 3'lü sistemde takımın temposu yüzünden aksaklıklar yaşanmıştı. Yönetim ve Mourinho, transferin stratejisindeki bu değişimle beraber sorunun bu kez yaşanmayacağını düşündüğü öğrenildi. 

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