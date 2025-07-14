Fenerbahçe'de sezon öncesi ayrılacaklar listesi kararlaştırılmaya başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bir ismin üstünü kesin olarak çizdiği öğrenildi.
MOURINHO EMRE MOR'U DÜŞÜNMÜYOR
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Portekizli teknik adam, Emre Mor'u kesin olarak yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Yeni sezon kadrosunda kesin olarak yer almayacağı kaydedildi. Emre Mor, Portekiz'de yapılacak kampa götürülmemişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Geride kalan sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 4 asist kaydetti. Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 sezonunda sona eriyor.
MOURINHO EMRE MOR'U DÜŞÜNMÜYOR
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Portekizli teknik adam, Emre Mor'u kesin olarak yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Yeni sezon kadrosunda kesin olarak yer almayacağı kaydedildi. Emre Mor, Portekiz'de yapılacak kampa götürülmemişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Geride kalan sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 4 asist kaydetti. Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 sezonunda sona eriyor.