Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Bu kapsamda Beşiktaş, Beşiktaş, sol kanat arayışında rotayı İngiltere'ye kırdı.
Manchester United'dan ayrılacak olan Jadon Sancho için birkaç gün önce oyuncu tarafıyla temas kuruldu ve istekleri soruldu.
Chelsea'den gelen teklifi reddeden ve Juventus ile masada olan Sancho için menajeri, Beşiktaş'tan net 10 milyon Euro talep etti.
Juventus'un 6-7 milyon Euro arası sözleşme teklif ettiği oyuncu için devreye giren Beşiktaş, şartlarını zorluyor.
Yıldız futbolcunun temsilcileriyle görüşmeler devam ediyor.
MANCHESTER UNITED AYRILIĞA OLUMLU BAKIYOR
Manchester United, Sancho'nun bonservisi için 20 milyon Euro talep ederken, satın alma maddeli kiralama seçeneklerine de olumlu yaklaşıyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 42 maça çıkan Sancho, 5 gol ve 10 asistlik katkıda bulundu.
Bu kapsamda Beşiktaş, Beşiktaş, sol kanat arayışında rotayı İngiltere'ye kırdı.
Manchester United'dan ayrılacak olan Jadon Sancho için birkaç gün önce oyuncu tarafıyla temas kuruldu ve istekleri soruldu.
Chelsea'den gelen teklifi reddeden ve Juventus ile masada olan Sancho için menajeri, Beşiktaş'tan net 10 milyon Euro talep etti.
Juventus'un 6-7 milyon Euro arası sözleşme teklif ettiği oyuncu için devreye giren Beşiktaş, şartlarını zorluyor.
Yıldız futbolcunun temsilcileriyle görüşmeler devam ediyor.
MANCHESTER UNITED AYRILIĞA OLUMLU BAKIYOR
Manchester United, Sancho'nun bonservisi için 20 milyon Euro talep ederken, satın alma maddeli kiralama seçeneklerine de olumlu yaklaşıyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 42 maça çıkan Sancho, 5 gol ve 10 asistlik katkıda bulundu.