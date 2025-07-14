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Arsenal, Cristhian Mosquera transferinde sona yaklaştı

Arsenal, 21 yaşındaki Valencia'lı stoper Cristhian Mosquera ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı; kulüpler arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı.

calendar 14 Temmuz 2025 11:03 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 11:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Cristhian Mosquera transferinde sona yaklaştı
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Arsenal, Valencia'nın genç stoperi Cristhian Mosquera'nın transferini tamamlamaya çok yakın.

21 yaşındaki savunma oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşmaya varan Londra ekibi, Valencia ile de anlaşma sağlamak üzere.

Tarafların görüşmeleri son aşamaya geldi.

VALENCIA KARNESİ

Profesyonel kariyerin altyapısından yetiştiği Valencia'da başlayan Mosquera, başka hiçbir takımın formasını giymedi. İspanyol stoper 90 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. 

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