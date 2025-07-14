Arsenal, Valencia'nın genç stoperi Cristhian Mosquera'nın transferini tamamlamaya çok yakın.
21 yaşındaki savunma oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşmaya varan Londra ekibi, Valencia ile de anlaşma sağlamak üzere.
Tarafların görüşmeleri son aşamaya geldi.
VALENCIA KARNESİ
Profesyonel kariyerin altyapısından yetiştiği Valencia'da başlayan Mosquera, başka hiçbir takımın formasını giymedi. İspanyol stoper 90 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.
Arsenal, Cristhian Mosquera transferinde sona yaklaştı
Arsenal, 21 yaşındaki Valencia'lı stoper Cristhian Mosquera ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı; kulüpler arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı.
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Arsenal, Valencia'nın genç stoperi Cristhian Mosquera'nın transferini tamamlamaya çok yakın.
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