Arsenal, Cristhian Mosquera transferinde sona yaklaştı

Arsenal, Valencia'nın genç stoperi Cristhian Mosquera'nın transferini tamamlamaya çok yakın.



21 yaşındaki savunma oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşmaya varan Londra ekibi, Valencia ile de anlaşma sağlamak üzere.



Tarafların görüşmeleri son aşamaya geldi.



VALENCIA KARNESİ



Profesyonel kariyerin altyapısından yetiştiği Valencia'da başlayan Mosquera, başka hiçbir takımın formasını giymedi. İspanyol stoper 90 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.



