Luis Enrique çıldırdı! Chelsea'li futbolcuya saldırdı

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası Chelsea-PSG finali ile noktalandı. İngiliz ekibi, Fransa temsilcisini 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.





Chelsea, Cole Palmer'ın yıldızlaştığı maçta PSG'de rakibinin saçını çeken Joao Neves, kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve maçtaki gerginlik mücadele sonuna da taştı.





TOKAT ATTI, ÇIKIŞA ÇAĞIRDI

Maçın sona ermesinin ardından oyuncular birbirini tebrik ederken saha ortasındaki hararet göze çarptı. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique maçın ardından oyun alanına girdi ve orta saha çevresinde bulunan Chelseali oyunculara doğru yürüdü.





Bu sırada İngiliz ekibinin Brezilyalı yıldızı Joao Pedro ile tartışan Luis Enrique, rakip oyuncuya fiziki saldırı uyguladı.





Luis Enrique'nin tokat atması sonrası Joao Pedro yere düştü ve ortalık karıştı. Paris Saint Germain'in kalecisi Donnarumma ise maçın ardından rakiplerini soyunma odasına davet etti. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca yaşanan gerilim sonrası Donnarumma ile konuştu ve ortamı sakinleştirdi.



