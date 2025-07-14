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Galatasaray'da Arda'ya tam not!

Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, Ümraniyespor maçındaki performansıyla taraftarlardan tam not aldı.

calendar 14 Temmuz 2025 11:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Arda'ya tam not!
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Sezonu Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçıyla açan Galatasaray'da performansıyla öne çıkan isimlerden biri genç stoper Arda Ünyay oldu.

18 yaşındaki genç stoper, karşılaşmanın ikinci yarısında Carlos Cuesta yerine oyuna dahil oldu. Arda, ikinci yarıda savunmadaki başarılı performansıyla dikkat çekti.

Galatasaraylı taraftarlar, özellikle sosyal medyada Arda'nın bu sezon daha fazla forma şansı bulması gerektiğini dile getirdi.

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