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Yusuf Yazıcı için sürpriz gelişme!

Leeds United ve Fransa'dan bir takım, Olympiakos forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

calendar 13 Temmuz 2025 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Yusuf Yazıcı için sürpriz gelişme!
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Olympiakos forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

FRANSA VE İNGİLTERE

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Fransa'dan bir takım, milli futbolcu ile ilgileniyor. RMC Sport'taki haberde, bu takımın ismi ise yer almadı.

Yusuf ile ayrıca Premier Lig'in yeni ekibi Leeds United'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

SADECE BİR MAÇTA OYNADI

28 yaşındaki futbolcu, geçen yıl Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Olympiakos'a imza atmıştı. Yusuf Yazıcı, Olympiakos'ta ilk maçında sakatlık yaşamasının ardından sezonu kapatmıştı.

Yusuf Yazıcı'nın bonservisinin bulunduğu Olympiakos ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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