FIFA Kulüpler Dünya Kupası Chelsea'nin

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan maça etkili başlayan Chelsea, 22. dakikada Cole Palmer'ın ayak içiyle yaptığı şık vuruşla öne geçti.
Maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmadı ve Chelsea, finalde Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek Kulüpler Dünya Kupası'nda zafere ulaştı.
PSG'NİN FİNAL YOLU
PSG grup etabında Atletico Madrid ve Seattle Sounders'ı mağlup ederken Botafogo'ya boyun eğdi. Luis Enrique'nin ekibi son 16'da Inter Miami'yi 4-0, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-0 ve yarı finalde Real Madrid'i 4-0 yenerek finale kalmıştı.
CHELSEA'NİN FİNAL YOLU
Chelsea ise grubunda Los Angeles FC'yi ve Esperance Tunis'i mağlup ederken Flamengo'ya yenildi. Maviler, son 16'da Benfica'yı 4-1, çeyrek finalde Palmeiras'ı 2-1 ve yarı finalde Fluminense'yi 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan maça etkili başlayan Chelsea, 22. dakikada Cole Palmer'ın ayak içiyle yaptığı şık vuruşla öne geçti.
Karşılaşmanın 30. dakikasında yine Palmer'ın vuruşu ağlarla buluştu ve fark ikiye çıktı.
🪄Cole Palmer, çok klas bitirdi.pic.twitter.com/mb7Oka085X
— Sporx (@sporx) July 13, 2025
43. dakikada Joao Pedro, fileleri havalandırdı ve Chelsea dev finalde soyunma odasına 3-0 önde girdi. Palmer 2 gol, 1 asistle ilk yarıya damgasını vurdu.
🚀Cole Palmer, finale damga vuruyor.pic.twitter.com/sVpS8if4P6
— Sporx (@sporx) July 13, 2025
86. dakikada Joao Neves direkt kırmızı kart gördü ve Paris ekibi 10 kişi kaldı.
🎯ColePalmer
⚽Joao Pedropic.twitter.com/oiWCbVbKss
— Sporx (@sporx) July 13, 2025
Maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmadı ve Chelsea, finalde Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek Kulüpler Dünya Kupası'nda zafere ulaştı.
PSG'NİN FİNAL YOLU
PSG grup etabında Atletico Madrid ve Seattle Sounders'ı mağlup ederken Botafogo'ya boyun eğdi. Luis Enrique'nin ekibi son 16'da Inter Miami'yi 4-0, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-0 ve yarı finalde Real Madrid'i 4-0 yenerek finale kalmıştı.
CHELSEA'NİN FİNAL YOLU
Chelsea ise grubunda Los Angeles FC'yi ve Esperance Tunis'i mağlup ederken Flamengo'ya yenildi. Maviler, son 16'da Benfica'yı 4-1, çeyrek finalde Palmeiras'ı 2-1 ve yarı finalde Fluminense'yi 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti.