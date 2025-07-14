FIFA Kulüpler Dünya Kupası Chelsea'nin

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan maça etkili başlayan Chelsea, 22. dakikada Cole Palmer'ın ayak içiyle yaptığı şık vuruşla öne geçti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında yine Palmer'ın vuruşu ağlarla buluştu ve fark ikiye çıktı.

43. dakikada Joao Pedro, fileleri havalandırdı ve Chelsea dev finalde soyunma odasına 3-0 önde girdi. Palmer 2 gol, 1 asistle ilk yarıya damgasını vurdu.



16'da

16'da

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi.86. dakikada Joao Neves direkt kırmızı kart gördü ve Paris ekibi 10 kişi kaldı.Maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmadı ve Chelsea, finalde Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek Kulüpler Dünya Kupası'nda zafere ulaştı.PSG grup etabında Atletico Madrid ve Seattle Sounders'ı mağlup ederken Botafogo'ya boyun eğdi. Luis Enrique'nin ekibi sonInter Miami'yi 4-0, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-0 ve yarı finalde Real Madrid'i 4-0 yenerek finale kalmıştı.Chelsea ise grubunda Los Angeles FC'yi ve Esperance Tunis'i mağlup ederken Flamengo'ya yenildi. Maviler, sonBenfica'yı 4-1, çeyrek finalde Palmeiras'ı 2-1 ve yarı finalde Fluminense'yi 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti.