ESPN'den Adrian Wojnarowski, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın Detroit Pistons'a gerçekleşmeyen takasının, NBA tarihindeki en büyük takas senaryosu olduğunu söyledi.



Wojnarowski, basketbol tarihindeki en önemli takasın eşiğinden dönen Bryant'ın geçmişte Pistons'a potansiyel gidiş senaryosu hakkında konuştu.



'Pardon My Take' isimli podcast'te konuşan ESPN muhabiri, Lakers ile Pistons arasında anlaşmaya varılmasına rağmen, Kobe'nin, Lakers'ın o dönemki sahibi Jerry Buss ile yaptığı ikna edici bir görüşme sonrasında Los Angeles'ta kalmayı tercih ettiğini belirtti:



"Kobe'nin Pistons'a takası derdim. Gerçekleşmeye çok yakındı... Pistons'la bir anlaşmaya varılmıştı sanırım, tam hatırlamıyorum ama Tayshaun Prince, Rip Hamilton ve birkaç draft hakkı olacaktı.



Aslında iki takım da bu pakette anlaşmışlardı ama Kobe'nin de bu takası yapmak istemesi gerekiyordu. Sanırım Jerry Buss'ın evine gitmişti ve 'Buradan gitmek istiyorum' dediği bir dönemdeyken, Buss kendisini ikna etmeyi başarmıştı.



Lakers bu anlaşmayı yapmayı tabii ki istemiyordu ve ardından Kobe de fikrini değiştirmişti. Kobe, Pistons'a, Bulls'a ya da Dallas'a takas olsaydı dünyanın ne kadar farklı bir yer olacağını bir düşünün. O yaz birçok takımla görüşmüşlerdi ve bunu yapmaya hazırlardı."



Bryant, Lakers'ta kalmaya devam etmiş ve 2009 ve 2010'da iki şampiyonluk daha kazanmıştı.





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