İsmail Kartal'dan Djiku ve Krunic için karar!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, planını hazırlamaya başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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İsmail Kartal'dan Djiku ve Krunic için karar!
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16 Mayıs 2024 14:25
Galatasaray derbisini kazanarak şampiyonluk şansını son haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ilk 11'ini belirlemekte yine zorlanıyor.

DJIKU KARARI

Son haftalarda yaşanan sakatlıkların yanında, kart sınırında olan isimlerini de tek tek kaybeden sarı-lacivertli takımda bu kez Becao cezalı, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek ise sakat. Kartal öncelikle Kayserispor maçında on liberoda görevlendirdiği Djiku'yu kendi bölgesi olan stopere çekecek.

ÖN LİBERODA KRUNIC

Süper Lig lideri karşısında defansta sorun yaşamak istemeyen İsmail Kartal, ön liberoda ise bu kez Rade Krunic'e şans verecek. İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda da yine Cengiz Ünder'in görev yapması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertli takımda kart sınırında olan Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve Edin Dzeko pazar günkü derbide forma giymeleri ve kart görmeleri halinde son hafta oynanacak İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.  

 
 

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