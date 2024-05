NBA'deki genel menajerlerin, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'ya uygun bir kadro oluşturulduğu andan itibaren kendisinin "ligi domine edeceğine" inandıkları iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Wembanyama'nın etkileyici çaylak sezonunda sergilediği performansın, rakip takımlara önümüzdeki yıllarda kendisinin etrafında bir hanedan kurulabileceğine inandırdığını söyledi:



"Spurs, Victor sayesinde yavaş yavaş geliyor. Şu anda şampiyonluğa çok yakın olan takımlardan birinin genel menajeri/başkanı, bana birkaç hafta önce 'Hepimiz bir an önce ne kazanacaksak aradan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu çocuğun etrafına uygun kadro kurulduğu an, artık hep o kazanacak.' demişti."



Spurs'un Wembanyama etrafında yapılanmak için uygulayacağı strateji ve bunu uygulamaya koymanın zaman çizelgesi ise belirsizliğini koruyor:



"Oyun kurucu pozisyonunu geliştirmek istiyorlar. Takas piyasasına çıkıp birkaç yıl boyunca köprü niteliğinde tecrübeli bir oyun kurucu bulabilirler. Ellerinde çok draft hakkı var. Belki bu draftta bir oyun kurucu bulurlar. Kentucky'den Rob Dillingham veya Reed Sheppard olabilir.



Gelecek yılın draftı oldukça yüklü. Dört adede kadar lotarya seçimine sahip olabilirler. Bir veterana 40 milyon ya da 50 milyon dolar vereceklerini sanmıyorum Onun etrafına bazı parçalar koymaları gerekiyor. Bence daha önce gördüğümüzden farklı olarak, kendisi oyunun her iki tarafında da bu ligi domine edecek."



San Antonio'da güçlü bir ilk sezon geçiren Wemby, 71 maçta 21.4 sayı, 10.6 ribaund ve 3.6 blok ortalamaları yakalamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU