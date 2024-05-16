Bayern Münih'ten flaş Thomas Tuchel kararı

Bayern Münih yönetimi sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı Thomas Tuchel ile devam kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten flaş Thomas Tuchel kararı
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16 Mayıs 2024 00:31
Bayern Münih sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı Thomas Tuchel için flaş bir karar aldı.

TAKIMDA KALACAK

Sky Sports'ta yer alan habere göre Bayern Münih yönetimi yollarını ayırmayı planladığı Thomas Tuchel ile devam etme kararı aldı.

Haberin detaylarında yönetimin istedikleri teknik direktörleri getiremediği için bu kararı aldığı iddia edildi.

Ayrıca Alman basınında çıkan diğer haberlere göre Manuel Neuer'inde bulunduğu bir grup oyuncunun yönetim ile konuşup, "Thomas Tuchel'in kalmasını istiyoruz." dediği de söylendi.

60 MAÇA ÇIKTI

Bayern Münih'in başında 60 resmi maça çıkan Thomas Tuchel bu karşılaşmalarda 37 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet alırken maç başına 1.98 puan ortalaması tutturdu.

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