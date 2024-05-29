Roberto Carlos, Arda Güler'i şaşırttı!

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkmaya hazırlanan Arda Güler, kulüp televizyonunda Roberto Carlos ile bir programa katıldı. Milli yıldız, Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun röportaj sonundaki Türkçe sözlerine çok şaşırdı.

Haber; Sporx.com
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Roberto Carlos, Arda Güler'i şaşırttı!
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29 Mayıs 2024 11:59
Son güncelleme 29 Mayıs 2024 12:11
Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi finali için geri sayımda olan Arda Güler, kulüp televizyonunda Fenerbahçe ve Real Madrid'in eski futbolcusu Roberto Carlos ile bir programa katıldı.

ARDA'NIN SÖZLERİ

Sezonun ilk döneminin kendisi için zor geçtiğini söyleyen Arda, "Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Umarım sezonu iyi bir sonla bitiririm. Sezonun başlangıcı benim için çok zordu. Umarım mümkün olan en iyi şekilde biter." diye konuştu.

TARAFTARLARA MESAJ

Röportajın sonunda Real Madrid taraftarlarına İspanyolca mesaj yollaması istenen Arda, "Madrid taraftarları, sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler." dedi.

"ÇOK TEŞEKKÜRLER KARDEŞİM"

Arda Güler'in yanında oturan Roberto Carlos, milli futbolcunun İspanyolcasına överken Arda stüdyodan ayrılırken "Çok teşekkürler kardeşim" demesi Arda şaşkınlıkla arkasını dönüp Carlos'a baktı.

"ARDA GÜLER'İ ŞAŞIRTTI"

Bu anlar İspanyol basınında ilgi gördü. 'Roberto Carlos'un Türkçe konuşması, Arda Güler'i şaşırttı' ifadeleri kullanıldı.

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