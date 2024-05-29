Fenerbahçe'de ilk transfer yükleniyor: Levent Mercan

Fatih Karagümrük ligden düşerken, Levent Mercan sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
3 MİLYON EURO ÖDENECEK
İstanbul ekibi, ocak ayında Galatasaray'ın genç sol bek için yaptığı teklifi geri çevirirken, Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlanmıştı. Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco bu transferi yaklaşık 3 milyon Euro karşılığında noktaladı.
SEÇİM BEKLENİYOR
Ali Koç'un seçilmesi halinde, 23 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Levent Mercan şimdi bu transferin bitmesi için Fenerbahçe'deki genel kurulun bitmesini bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
Fatih Karagümrük'te geride kalan sezonda 39 maçta sahaya çıkan Levent Mercan, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
3 MİLYON EURO ÖDENECEK
İstanbul ekibi, ocak ayında Galatasaray'ın genç sol bek için yaptığı teklifi geri çevirirken, Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlanmıştı. Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco bu transferi yaklaşık 3 milyon Euro karşılığında noktaladı.
SEÇİM BEKLENİYOR
Ali Koç'un seçilmesi halinde, 23 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Levent Mercan şimdi bu transferin bitmesi için Fenerbahçe'deki genel kurulun bitmesini bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
Fatih Karagümrük'te geride kalan sezonda 39 maçta sahaya çıkan Levent Mercan, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.