Fenerbahçe'de ilk transfer yükleniyor: Levent Mercan

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Levent Mercan transferi için Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertlilerdeki seçimden sonra imza atması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de ilk transfer yükleniyor: Levent Mercan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2024 08:23
Son güncelleme 29 Mayıs 2024 08:26
Fatih Karagümrük ligden düşerken, Levent Mercan sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

3 MİLYON EURO ÖDENECEK

İstanbul ekibi, ocak ayında Galatasaray'ın genç sol bek için yaptığı teklifi geri çevirirken, Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlanmıştı. Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco bu transferi yaklaşık 3 milyon Euro karşılığında noktaladı.

SEÇİM BEKLENİYOR

Ali Koç'un seçilmesi halinde, 23 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Levent Mercan şimdi bu transferin bitmesi için Fenerbahçe'deki genel kurulun bitmesini bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Fatih Karagümrük'te geride kalan sezonda 39 maçta sahaya çıkan Levent Mercan, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery