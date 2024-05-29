Yaşadıkları şampiyonluğu maddi gelire tahvil etmek için çalışan Galatasaray Yönetimi, arka arkaya hasılat rekoru kırdı.
TARAFTAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
24. şampiyonlukla beraber gelirleri de artan sarı-kırmızılılar, klasik ürünlerinin yanında ürün çeşitliliğini de getirdi. Şampiyonluk ürünlerinin anında satışa çıkmasının da satışın artışındaki diğer etken olduğu ifade edildi. Sadece forma ve tişört değil, atkı, şapka, bardak, fincan, bayrak ve bunun gibi ürünlere taraftarın büyük ilgi gösterdiği belirtildi.
DEV GELİR
Galatasaray, 38 milyon 30 bin lira ayakbastı parasının yanında, 23 şampiyonluğun karşılığı olarak 77 milyon 625 bin lira alma hakkını elde etti. Her galibiyet için 2 milyon 488 bin, beraberlik için de 1 milyon 244 bin lira hak elde eden Cim-Bom, 33 galibiyet, 3 beraberlik karşılığında da 85 milyon 836 bin liranın da sahibi oldu. Şampiyonluk için de 39.8 milyon liralık prime ulaşan sarı-kırmızılılar, naklen yayın havuzundan toplam 241 milyon 291 bin lirayı buldu.
TARAFTAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
24. şampiyonlukla beraber gelirleri de artan sarı-kırmızılılar, klasik ürünlerinin yanında ürün çeşitliliğini de getirdi. Şampiyonluk ürünlerinin anında satışa çıkmasının da satışın artışındaki diğer etken olduğu ifade edildi. Sadece forma ve tişört değil, atkı, şapka, bardak, fincan, bayrak ve bunun gibi ürünlere taraftarın büyük ilgi gösterdiği belirtildi.
DEV GELİR
Galatasaray, 38 milyon 30 bin lira ayakbastı parasının yanında, 23 şampiyonluğun karşılığı olarak 77 milyon 625 bin lira alma hakkını elde etti. Her galibiyet için 2 milyon 488 bin, beraberlik için de 1 milyon 244 bin lira hak elde eden Cim-Bom, 33 galibiyet, 3 beraberlik karşılığında da 85 milyon 836 bin liranın da sahibi oldu. Şampiyonluk için de 39.8 milyon liralık prime ulaşan sarı-kırmızılılar, naklen yayın havuzundan toplam 241 milyon 291 bin lirayı buldu.