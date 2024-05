Trabzonspor, Okay için harekete geçiyor

Süper Lig'de aradığını bulamayan Trabzonspor , kupada ise finalde Beşiktaş'a kaybetti.Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezona ise önemli transferlerle girmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, bu doğrultuda rotasını İngiltere'ye çevirdi. West Bromvich Albion forması giyen ve geçmişte Trabzonspor'da oynayan Okay Yokuşlu için girişimler başlayacak.30 yaşındaki Okay Yokuşlu'nun kulübü ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.West Bromwich Albion'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Okay Yokuşlu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.