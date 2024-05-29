Trabzonspor, Okay için harekete geçiyor

Trabzonspor transfer haberleri: İngiltere'de West Bromwich Albion forması giyen Okay Yokuşlu, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Trabzonspor'un eski oyuncusunun transferi için bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, Okay için harekete geçiyor
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29 Mayıs 2024 10:34
Son güncelleme 29 Mayıs 2024 10:35
Süper Lig'de aradığını bulamayan Trabzonspor, kupada ise finalde Beşiktaş'a kaybetti.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezona ise önemli transferlerle girmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, bu doğrultuda rotasını İngiltere'ye çevirdi. West Bromvich Albion forması giyen ve geçmişte Trabzonspor'da oynayan Okay Yokuşlu için girişimler başlayacak.

30 yaşındaki Okay Yokuşlu'nun kulübü ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

West Bromwich Albion'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Okay Yokuşlu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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