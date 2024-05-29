Di Maria, Messi'nin yanına gidiyor!

Benfica forması giyen Angel Di Maria'nın, Inter Miami ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Di Maria, Messi'nin yanına gidiyor!
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29 Mayıs 2024 11:28
Benfica ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Arjantinli yıldız için daha önce Rosario Central ve Beşiktaş gündeme gelmişti. ESPN'in haberine göre, 36 yaşındaki futbolcunun Inter Miami ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de Lionel Messi, Sergio Busquest ve Luis Suarez gibi isimler de forma giyiyor.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Angel Di Maria, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.

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