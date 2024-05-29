29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüsler bedava mı? İstanbul'da otobüsler, Marmaray, metro, metrobüs ücretsiz mi?

Bu yıl, İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Mayıs (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu da vatadandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklama yapıldı. 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen ve tarihin seyrini değiştiren bu önemli olay, Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirirken, Osmanlı İmparatorluğu'nun da yükselişinin başlangıcı oldu. Her yıl 29 Mayıs günü, İstanbul'un fethi çeşitli etkinliklerle anılıyor ve bu büyük zaferin önemi vurgulanıyor. İstanbul'da yaşayanlar ve bu özel günü kutlamak isteyenler, 29 Mayıs 2024 tarihinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Bu özel günde otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı, vatandaşların en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fethin canlandırılması, kültürel etkinlikler, konserler ve gösteriler, 29 Mayıs kutlamalarının önemli parçaları olacak. Bu etkinlikler, İstanbul'un tarihini ve kültürel mirasını yaşatmayı amaçlıyor. Peki, 29 Mayıs Çarşamba toplu taşıma bedava mı? 29 Mayıs otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?



29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



İBB, İstanbul'un Fethi'nin 571. yılını bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.



İBB'den açıklama geldi; "İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak."



YARIN OKULLAR TATİL Mİ? BANKALAR AÇIK MI?



29 Mayıs'ın resmi tatil olmaması nedeniyle 29 Mayıs Çarşamba okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.



29 Mayıs 2024 Çarşamba günü okullar, bankalar, kargolar, eczaneler ve devlet kurumları faaliyet gösterecek.



İSTANBUL'DA MARMARAY, OTOBÜS, METROBÜS, TRAMVAY, METRO ÜCRETSİZ Mİ?



İBB tarafından yapılan açıklamaya göre otobüsler, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;



"29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'un Fethi dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkartınız ile ücretsiz ulaşımdan faydalanabilirsiniz.



İSTANBUL'UN FETHİ KUTLANACAK?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan İstanbul'un fethinin 571. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 29 Mayıs günü Maltepe Etkinlik Alanında gerçekleşecek kutlamalar, Sena Şener konseri ile başlayacak.



Kutlamalar Haluk Levent konseri ile devam edecek. İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Etkinlik için kapılar 18.30'da açılacak.



Saat 19.30'da Sena Şener konseri başlayacak. Konserin ardından mehteran gösterisi ve fethin yıldönümüne özel hazırlanan 29 Mayıs Gösterisi sahnelenecek. Saat 21.40'ta ünlü sanatçı Haluk Levent sahneye çıkacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: