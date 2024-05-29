Galatasaray tribünde de şampiyon

Bu sezonki zaferiyle üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, tribünde de rakiplerini geride bıraktı.
İç sahada 17 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılıların bu başarısında taraftar şüphesiz büyük rol oynadı. Sezon boyunca takıma desteğini sürdüren sporseverler, 24. zaferin büyük mimarlarından oldular.
Galatasaray, 43 bin 113 seyirci ortalamasıyla ilk sırada yer aldı. Ligi ezeli rakibinin 3 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe ise 38 bin 210 ile sarı-kırmızılıları takip etti.
BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR
Şampiyonluk mücadelesine erkenden havlu atan Beşiktaş ve Trabzonspor ise bu alanda rakiplerine karşı daha güçsüz kaldılar.
Bu sezon 1 yönetim, 5 hoca değişikliği yaşayan siyah-beyazlılar, 23 bin 663'lük ortalamada kaldı. Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle ceza alan ve bazı maçlarını seyircisiz oynayan bordo-mavililer de 15 bin 394 seyirci ortalamasıyla Beşiktaş'ı takip etti.
İç sahada 17 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılıların bu başarısında taraftar şüphesiz büyük rol oynadı. Sezon boyunca takıma desteğini sürdüren sporseverler, 24. zaferin büyük mimarlarından oldular.
Galatasaray, 43 bin 113 seyirci ortalamasıyla ilk sırada yer aldı. Ligi ezeli rakibinin 3 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe ise 38 bin 210 ile sarı-kırmızılıları takip etti.
BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR
Şampiyonluk mücadelesine erkenden havlu atan Beşiktaş ve Trabzonspor ise bu alanda rakiplerine karşı daha güçsüz kaldılar.
Bu sezon 1 yönetim, 5 hoca değişikliği yaşayan siyah-beyazlılar, 23 bin 663'lük ortalamada kaldı. Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle ceza alan ve bazı maçlarını seyircisiz oynayan bordo-mavililer de 15 bin 394 seyirci ortalamasıyla Beşiktaş'ı takip etti.