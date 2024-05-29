Fenerbahçe'de Batshuayi belirsizliği!

Fenerbahçe'de sözleşmesinde opsiyon bulunan Michy Batshuayi'nin geleceği yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle belirsizliğini koruyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Batshuayi belirsizliği!
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29 Mayıs 2024 11:18
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin şu an için geleceği belirsizliğini koruyor.

Belçikalı golcünün Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi sona erdi. Ancak Batshuayi'nin kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle 30 yaşındaki golcünün takımda kalıp kalmayacağı şu an için net değil.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

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