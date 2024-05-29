Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin şu an için geleceği belirsizliğini koruyor.
Belçikalı golcünün Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi sona erdi. Ancak Batshuayi'nin kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle 30 yaşındaki golcünün takımda kalıp kalmayacağı şu an için net değil.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.
Belçikalı golcünün Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi sona erdi. Ancak Batshuayi'nin kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle 30 yaşındaki golcünün takımda kalıp kalmayacağı şu an için net değil.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.