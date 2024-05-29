Galatasaray'da Zaniolo tepkisi!

Kiralık olarak gittiği Aston Villa'dan Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan Nicolo Zaniolo'nun şampiyonlukla ilgili bir paylaşım gerçekleştirmemesi taraftarların tepkisini çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Zaniolo tepkisi!
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29 Mayıs 2024 08:49
Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan ve satın alma opsiyonu kullanılmadığı için Galatasaray'a geri dönecek olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu ile ilgili hiçbir paylaşım yapmadı.

İtalyan oyuncunun şampiyonluk için paylaşım yapmaması Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray taraftarı, İtalyan yıldıza sosyal medya üzerinden tepki mesajları göndermeye başladı.

Aston Villa'da geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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