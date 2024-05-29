Sırbistan'da kaptan Tadic, göreve hazır!

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takım kampına katılmak için ülkesine gitti.

Sırbistan'da kaptan Tadic, göreve hazır!
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takım kampına katılmak üzere dün ülkesine gitti.

HAVALİMANINDA SEVGİ GÖSTERİSİ

Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar, tecrübeli oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.

İSTİKRAR ABİDESİ

Sırp yıldız, 35 yaşında olmasına rağmen bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 57 resmi maçın 56'sında forma giyerek takımın en istirarlı oyuncusu olmuştu. Tadi, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 16 asist katkısı sağladı.

GÖREVE HAZIR

Sırbistan Teknik Direktörü Dragan Stojkovic'in dün açıkladığı EURO 2024 kadrosunda beklendiği gibi Dusan Tadic de yer aldı. Milli takımın kaptanlığını da yapan 35 yaşındaki oyuncu; Mitrobic, Vlahovic ve Mlinkovic-Savic gibi isimlerle birlikte dev şampiyonada Sırplar'ın en önemli kozu olacak. 


 
 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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