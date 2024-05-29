Sırbistan'da kaptan Tadic, göreve hazır!
Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takım kampına katılmak için ülkesine gitti.
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takım kampına katılmak üzere dün ülkesine gitti.
HAVALİMANINDA SEVGİ GÖSTERİSİ
Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar, tecrübeli oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.
İSTİKRAR ABİDESİ
Sırp yıldız, 35 yaşında olmasına rağmen bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 57 resmi maçın 56'sında forma giyerek takımın en istirarlı oyuncusu olmuştu. Tadi, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 16 asist katkısı sağladı.
GÖREVE HAZIR
Sırbistan Teknik Direktörü Dragan Stojkovic'in dün açıkladığı EURO 2024 kadrosunda beklendiği gibi Dusan Tadic de yer aldı. Milli takımın kaptanlığını da yapan 35 yaşındaki oyuncu; Mitrobic, Vlahovic ve Mlinkovic-Savic gibi isimlerle birlikte dev şampiyonada Sırplar'ın en önemli kozu olacak.
HAVALİMANINDA SEVGİ GÖSTERİSİ
Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar, tecrübeli oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.
İSTİKRAR ABİDESİ
Sırp yıldız, 35 yaşında olmasına rağmen bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 57 resmi maçın 56'sında forma giyerek takımın en istirarlı oyuncusu olmuştu. Tadi, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 16 asist katkısı sağladı.
GÖREVE HAZIR
Sırbistan Teknik Direktörü Dragan Stojkovic'in dün açıkladığı EURO 2024 kadrosunda beklendiği gibi Dusan Tadic de yer aldı. Milli takımın kaptanlığını da yapan 35 yaşındaki oyuncu; Mitrobic, Vlahovic ve Mlinkovic-Savic gibi isimlerle birlikte dev şampiyonada Sırplar'ın en önemli kozu olacak.
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