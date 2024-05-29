Sırbistan'da kaptan Tadic, göreve hazır!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takım kampına katılmak üzere dün ülkesine gitti.Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar, tecrübeli oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.Sırp yıldız, 35 yaşında olmasına rağmen bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 57 resmi maçın 56'sında forma giyerek takımın en istirarlı oyuncusu olmuştu. Tadi, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 16 asist katkısı sağladı.Sırbistan Teknik Direktörü Dragan Stojkovic'in dün açıkladığı EURO 2024 kadrosunda beklendiği gibi Dusan Tadic de yer aldı. Milli takımın kaptanlığını da yapan 35 yaşındaki oyuncu; Mitrobic, Vlahovic ve Mlinkovic-Savic gibi isimlerle birlikte dev şampiyonada Sırplar'ın en önemli kozu olacak.