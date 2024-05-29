Süper Lig için play-out önerisi!

Attila Gökçe, Milliyet'te Süper Lig için değerlendirmelerde bulundu.



Gökçe'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde;



"Futbol tarihimize çok özel sayfalarla kaydedilecek bir sezonu geride bıraktık. Kendi adıma, ana damarlara, dokulara girmeden sadece gördüklerimi yazıyorum. Hemen söylemeliyim ki bizim Süper Ligimiz hasta!



Tepede sadece iki takım soluk soluğa yarışı sürdürürken, takipçileri adeta teslim olurcasına, pes eden pehlivanlar gibi kenara çekiliverdiler.



Avrupa'ya 5 takım gönderen Süper Lig'e, orta sıraların heyecanını artıracak, dipteki yarışa da adil bir tempo ekleyecek yenilikler yapılamaz mı? Elbette yapılabilir. Play-out örneğin. Düşecek takımlar arasında son bir eleme maçı.. Ya da çok daha radikal bir önerme: Takımların son 5 yıllık puan ortalamasıyla değerlendirilmesi gibi…Hadi, son sözümüzü söyleyelim: Kulüplerden başı ağrıyan TFF müsabaka organizasyonlarıyla ilgilense daha olumlu sonuçlar alabilir. Ancak şunu da anımsatalım: 20 takımlı, play off'lu lig kocaman bir yanlıştır. Önceki deneme de fiyasko ile bitmiştir. En ideali 18 takımlı play off'suz Süper Lig'dir."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU