Icardi için yorum: 'Canavar gibi! Yılın futbolcusu'

Uğur Meleke, Hürriyet'te Süper Lig'de geride kalan sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Meleke, yılın futbolcusunun Mauro Icardi olduğunu söyledi.



İşte Uğur Meleke'nin yazısında yer alan o kısım:



"İki sezonda 73 resmi maçta 75 gol katkısıyla bir canavar... Manchester United'a karşı 1, Bayern Münih'e 1, Sparta Prag'a 3, Molde'ye 3, Fenerbahçe'ye 4, Beşiktaş'a 5, Başakşehir'e 7, Trabzon'a 4 gol/asist katkısıyla bir kritik maç ustası."



"Üç yılı daha bulunan kontratını doldurursa Türk futbolunda Hagi ve Alex'in yanına yazılacağını düşündüğüm bir süperstar. Sezonun son maçında şampiyonluğu getiren sayıların da ondan gelmesiyle hem gol krallığını, hem de bu kürsüyü hak etti Arjantinli."



