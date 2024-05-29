Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine milli yıldız!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi sürpriz ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Bu ayrılıklardan birinin de Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi ile yaşanacağı öğrenildi.
TAKIMDAN AYRILIYOR
Son dönemde Kerem'in verdiği her röportajda sitem etmesi, değerinin yeterince bilinmediğini dile getirmesi dikkat çekiyordu. Aktürkoğlu son olarak şampiyonluk kutlamaları sırasında Barış Manço'nun "Dönence" şarkısıyla podyuma çıkmayı tercih etti.
Kerem'in yakın çevresi de 25 yaşındaki futbolcunun bir süredir küskün olduğunu ve teklifleri kabul etmek istediğini ifade ediyordu.
SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU!
Sarı-Kırmızılı kulübün son dönemdeki yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, kısa süre önce çalıştığı menajerlik şirketini değiştirmişti. O sıralarda bazı Suudi Arabistan kulüplerinin milli yıldızla ilgilendiği öne sürülüyordu. Kerem'in gelecek teklifleri kabul etmeye hazırlandığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulüp de süreci yakından takip ediyor.
YERİNE YUSUF SARI!
Kerem'in olası ayrılığına karşı da önlem alınmış durumda. Adana Demirspor'da müthiş bir çıkış yakalayan, EURO 2024'te de yıldızını parlatma şansı bulunan Yusuf Sarı, Aslan'ın radarına takıldı. Galatasaraylı yöneticiler, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Adana Demirspor'la temaslara başladı.
TAKIMDAN AYRILIYOR
Son dönemde Kerem'in verdiği her röportajda sitem etmesi, değerinin yeterince bilinmediğini dile getirmesi dikkat çekiyordu. Aktürkoğlu son olarak şampiyonluk kutlamaları sırasında Barış Manço'nun "Dönence" şarkısıyla podyuma çıkmayı tercih etti.
Kerem'in yakın çevresi de 25 yaşındaki futbolcunun bir süredir küskün olduğunu ve teklifleri kabul etmek istediğini ifade ediyordu.
SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU!
Sarı-Kırmızılı kulübün son dönemdeki yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, kısa süre önce çalıştığı menajerlik şirketini değiştirmişti. O sıralarda bazı Suudi Arabistan kulüplerinin milli yıldızla ilgilendiği öne sürülüyordu. Kerem'in gelecek teklifleri kabul etmeye hazırlandığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulüp de süreci yakından takip ediyor.
YERİNE YUSUF SARI!
Kerem'in olası ayrılığına karşı da önlem alınmış durumda. Adana Demirspor'da müthiş bir çıkış yakalayan, EURO 2024'te de yıldızını parlatma şansı bulunan Yusuf Sarı, Aslan'ın radarına takıldı. Galatasaraylı yöneticiler, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Adana Demirspor'la temaslara başladı.