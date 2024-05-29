Trabzonspor'da Onuachu baskısı

Trabzonsporlu taraftarlar, Paul Onuachu'nun takımda kalması için yönetime baskı yapıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Onuachu baskısı
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29 Mayıs 2024 11:08
Trabzonspor'da Southampton'dan kiralanan golcü futbolcu Paul Onuachu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

CAMİANIN BEĞENİSİNİ KAZANDI

21'i Trendyol Süper Lig 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 25 maçta Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, bin 765 dakika süre aldı. Sezonu Trabzonspor'un en golcü oyuncusu olarak tamamlayan tecrübeli futbolcu, performansıyla hem taraftarın hem de camianın büyük beğenisini kazandı.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME BASKI

Bordo-mavili taraftarlar da Onuachu'nun takımda kalması için yönetime sosyal medya aracılığıyla çok sayıda mesaj paylaşımı yapıyor.

Sık sık Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok sevdiğini dile getiren kule, bordo mavili formayı giymeye devam etmek istediğini birkaç kez açıkladı.

28 PUANLIK KATKI

Karadeniz temsilcisi, Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Böylece takıma 28 puanlık katkı yaptı.

Nijeryalı forvet, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 3-2 kaybedilen final maçı ile Karagümrük ile oynanan 4-0'lık rövanş maçında 1'er gol attı.

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