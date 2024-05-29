Eyüp Aydın: "5. yıldızı almak istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Şampiyonluk kutlamalarında sarı kırmızılıların genç futbolcularından Eyüp Aydın, açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüp Aydın: '5. yıldızı almak istiyoruz'
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29 Mayıs 2024 10:45
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

Şampiyonluk kutlamalarında sarı kırmızılıların genç futbolcularından Eyüp Aydın, Sabah'a açıklamalar yaptı.

İşte Eyüp Aydın'ın açıklamaları:

"Tabii takımın en genç isimlerinden biri olmak, hele ki böyle bir takımda süre bulmak hocamız sayesinde..."

"Ve sonunda 2 kupa ile bitirmek tarif edilemez bir duygu. Çok mutluyuz, inşallah bunların devamı gelir."

HEDEF 5. YILDIZ

"Seneye de 25. şampiyonluğumuzu alıp 5. yıldızı takarız. " 

 
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