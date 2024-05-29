Aziz Yıldırım'dan 1959 öncesi şampiyonlukları için açıklama

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım olay açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Aziz Yıldırım'dan 1959 öncesi şampiyonlukları için açıklama
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28 Mayıs 2024 21:50
Son güncelleme 29 Mayıs 2024 10:27
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım katıldığı panelde olay bir açıklamada bulundu.

1959 öncesi şampiyonluklar için mahkemeye gideceklerini söyleyen Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Önce şampiyonluk sayısını 19'dan 20'ye çıkaracağız. Sonra 21-22... Sonra 1959 yılı öncesi şampiyonluklar konusu için belgelerle mahkemeye gidip oradan sonuç çıkaracağız. Federasyon bu işi çözemez."

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