Aziz Yıldırım'dan 1959 öncesi şampiyonlukları için açıklama

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım katıldığı panelde olay bir açıklamada bulundu.
1959 öncesi şampiyonluklar için mahkemeye gideceklerini söyleyen Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"Önce şampiyonluk sayısını 19'dan 20'ye çıkaracağız. Sonra 21-22... Sonra 1959 yılı öncesi şampiyonluklar konusu için belgelerle mahkemeye gidip oradan sonuç çıkaracağız. Federasyon bu işi çözemez."
1959 öncesi şampiyonluklar için mahkemeye gideceklerini söyleyen Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"Önce şampiyonluk sayısını 19'dan 20'ye çıkaracağız. Sonra 21-22... Sonra 1959 yılı öncesi şampiyonluklar konusu için belgelerle mahkemeye gidip oradan sonuç çıkaracağız. Federasyon bu işi çözemez."
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