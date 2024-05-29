Ali Koç'a taraftarlardan tepki!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken kürek şubesindeki başarıları anlatması büyük tepki çekti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'a taraftarlardan tepki!
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29 Mayıs 2024 10:59
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını havaya kaldırdığı sırada kürek şubesiyle ilgili söyledikleri sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Ali Koç konuşmasında, "Kürek çok çok önemli. Futboldan sonra Fenerbahçe- Galatasaray rekabetinin en önemli olduğu şubelerden biri. 6 senede kadın erkek toplam 24 kupanın hepsini kazandık. 1 tane kaybetmedik" dedi.

Bu sözler üzerine Fenerbahçe taraftarı, "Süper Lig'de 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ali Koç ise kürek şubesiyle ilgili konuşuyor. Çıldırmamak elde değil" yorumunu yaptı.

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