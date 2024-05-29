Ali Koç'a taraftarlardan tepki!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını havaya kaldırdığı sırada kürek şubesiyle ilgili söyledikleri sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Ali Koç konuşmasında, "Kürek çok çok önemli. Futboldan sonra Fenerbahçe- Galatasaray rekabetinin en önemli olduğu şubelerden biri. 6 senede kadın erkek toplam 24 kupanın hepsini kazandık. 1 tane kaybetmedik" dedi.
Bu sözler üzerine Fenerbahçe taraftarı, "Süper Lig'de 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ali Koç ise kürek şubesiyle ilgili konuşuyor. Çıldırmamak elde değil" yorumunu yaptı.
Ali Koç konuşmasında, "Kürek çok çok önemli. Futboldan sonra Fenerbahçe- Galatasaray rekabetinin en önemli olduğu şubelerden biri. 6 senede kadın erkek toplam 24 kupanın hepsini kazandık. 1 tane kaybetmedik" dedi.
Bu sözler üzerine Fenerbahçe taraftarı, "Süper Lig'de 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ali Koç ise kürek şubesiyle ilgili konuşuyor. Çıldırmamak elde değil" yorumunu yaptı.