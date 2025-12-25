Sadettin Saran'dan suç duyurusu kararı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ismini kullanarak dolandırma amaçlı SMS gönderenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

calendar 25 Aralık 2025 23:04 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 23:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adının kullanılarak dolandırıcılık amaçlı SMS gönderilmesi hakkında açıklama yayınladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Saran, söz konusu durum hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İşte Sadettin Saran'ın açıklaması:

"Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır." 

