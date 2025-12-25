Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu

Gaziantep FK, devre arası hazırlık kampı programını duyurdu.

calendar 25 Aralık 2025 22:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin devre arası kampı programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların 30 Aralık Çarşamba gününe kadar izinli olacağı belirtildi.

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 30 Aralık 2025'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenmanla başlayacak kırmızı-siyahlı takımın, 1-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya'da kamp yapacağı bildirildi.

Açıklamada, kırmızı-siyahlıların kamp süresinde hazırlık maçları oynayacağı da kaydedildi.

