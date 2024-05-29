Joe Worrall'ın dakikası 36 bin TL'ye geldi

Beşiktaş'ın devre arasında Nottingham Forest'ten kiraladığı Joe Worrall, siyah-beyazlı takımdan ayrıldığını açıkladı. İngiliz yıldızın Beşiktaş'a maliyeti belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Joe Worrall'ın dakikası 36 bin TL'ye geldi
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29 Mayıs 2024 09:20
Beşiktaş'ın devre arasında Nottingham Forest'ten kiraladığı Joe Worrall, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı.

Worrall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Beşiktaş, burada harika anılar biriktirdim" ifadelerini kullandı.

1 DAKİKASI 36 BİN TL

Kartal'da 6'sı lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçta 587 dakika forma giyip 1 gol atan 27 yaşındaki savunmacı, yarım dönem için 600 bin Euro (21 milyon TL) ücret aldı.

İngiliz yıldızın 1 dakikası Beşiktaş'a yaklaşık 36 bin TL'ye mal oldu. 

 
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