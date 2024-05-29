Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, başkanlık seçimini bekliyor.
Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçim 8-9 Haziran'da yapılacak. Yeni başkanın durumuna göre Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatılacak ya da kendisiyle devam edilmeyecek.
ALİ KOÇ SEÇİLİRSE DEVAM
Ali Koç'un yeniden başkan olması durumunda 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile devam etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 27 maçta süre bulan Mert Hakan Yandaş, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçim 8-9 Haziran'da yapılacak. Yeni başkanın durumuna göre Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatılacak ya da kendisiyle devam edilmeyecek.
ALİ KOÇ SEÇİLİRSE DEVAM
Ali Koç'un yeniden başkan olması durumunda 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile devam etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 27 maçta süre bulan Mert Hakan Yandaş, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.