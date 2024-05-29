Mert Hakan Yandaş, seçimi bekliyor!

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, geleceği konusunda sarı-lacivertlilerde yapılacak başkanlık seçimini bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş, seçimi bekliyor!
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29 Mayıs 2024 08:37
Son güncelleme 29 Mayıs 2024 08:43
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, başkanlık seçimini bekliyor.

Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçim 8-9 Haziran'da yapılacak. Yeni başkanın durumuna göre Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatılacak ya da kendisiyle devam edilmeyecek.

ALİ KOÇ SEÇİLİRSE DEVAM

Ali Koç'un yeniden başkan olması durumunda 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 27 maçta süre bulan Mert Hakan Yandaş, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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