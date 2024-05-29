Trabzonspor'da hedef Eren Erdoğan

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Altay'dan ayrılan Eren Erdoğan ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'da hedef Eren Erdoğan
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29 Mayıs 2024 10:40
Son güncelleme 29 Mayıs 2024 12:57
Gelecek sezon şampiyonluk için oynamayı hedefleyen Trabzonspor, bir yandan da potansiyelli oyuncuları renklerine bağlamak istiyor.

Karadeniz temsilcisi, Altay ile olan sözleşmesini alacaklarına karşılık olarak fesheden Eren Erdoğan'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. 22 yaşındaki kanat oyuncusu için şu anda en ciddi aday Trabzonspor.

Genç futbolcunun da Karadeniz ekibine gelmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Trabzonspor'da teknik ekibin de Eren'i çok istediği belirtildi.

Eren Erdoğan, geçen sezon 1'inci Lig'de 16 maçta 1 gol attı.

 

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