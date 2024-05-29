Beşiktaş'ta iki stoper planı!

Süper Lig'de geride kalan sezonda aradığını bulamayan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak bir nebze olsun teselli buldu.
Siyah-beyazlılar yeni sezonda ise kadroda büyük bir değişime gidecek. Beşiktaş'ta kadro çalışmaları savunmadan başlayacak.
Beşiktaş, transfer döneminde kadroya biri tecrübeli en az iki stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Transfer komitesi, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor.
Siyah-beyazlılar yeni sezonda ise kadroda büyük bir değişime gidecek. Beşiktaş'ta kadro çalışmaları savunmadan başlayacak.
Beşiktaş, transfer döneminde kadroya biri tecrübeli en az iki stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Transfer komitesi, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor.
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