Fenerbahçe'de Serdar Dursun belirsizliği

Devre arasında Fatih Karagümrük'ten kiralanan Serdar Dursun'un yeni dönemde Fenerbahçe'de olup olmayacağı belirsiz.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun belirsizliği
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29 Mayıs 2024 09:39
Son güncelleme 29 Mayıs 2024 09:40
Fenerbahçe'de devre arasında Fatih Karagümrük'ten kiralanan Serdar Dursun'un yeni dönemde takımda olup olmayacağı belirsiz.

Tecrübeli futbolcunun yönetimle görüştüğü ve kendisi hakkında karar verilmesini istediği öğrenildi.

Serdar, gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymek istiyor.

BU SEZON SERDAR DURSUN

Bu sezon ligde Karagümrük formasıyla 22 maçta 3 gol atan 32 yaşındaki golcü, Fenerbahçe forması ile çıktığı 9 karşılaşmada da 3 gol, 2 asiste imza attı. 

 
 

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