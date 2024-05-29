Fenerbahçe'de devre arasında Fatih Karagümrük'ten kiralanan Serdar Dursun'un yeni dönemde takımda olup olmayacağı belirsiz.
Tecrübeli futbolcunun yönetimle görüştüğü ve kendisi hakkında karar verilmesini istediği öğrenildi.
Serdar, gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymek istiyor.
BU SEZON SERDAR DURSUN
Bu sezon ligde Karagümrük formasıyla 22 maçta 3 gol atan 32 yaşındaki golcü, Fenerbahçe forması ile çıktığı 9 karşılaşmada da 3 gol, 2 asiste imza attı.
Tecrübeli futbolcunun yönetimle görüştüğü ve kendisi hakkında karar verilmesini istediği öğrenildi.
Serdar, gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymek istiyor.
BU SEZON SERDAR DURSUN
Bu sezon ligde Karagümrük formasıyla 22 maçta 3 gol atan 32 yaşındaki golcü, Fenerbahçe forması ile çıktığı 9 karşılaşmada da 3 gol, 2 asiste imza attı.