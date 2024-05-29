MLS ekiplerinin tek hayali Mauro Icardi!

Galatasaray'da müthiş işlere imza atan Mauro Icardi, MLS ekiplerinin de radarına girdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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MLS ekiplerinin tek hayali Mauro Icardi!
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29 Mayıs 2024 08:10
Son güncelleme 29 Mayıs 2024 08:12
Geçen sezon kazanılan 23. şampiyonlukta olduğu gibi bu sene de Galatasaray'da müthiş işlere imza atan Mauro Icardi, MLS ekiplerinin radarında.

Konyaspor deplasmanında ilan edilen zaferin ardından gelecek sezon Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam edeceğini açıklayan Arjantinli yıldız, birçok kulübü peşine takmış durumda.

ABD basını, Icardi'nin MLS ile anılmasıyla ilgili ilginç ifadeler kullandı. Tangocu'nun bu transferi onaylamasıyla ligin prestijine büyük katkı yapacağı belirtilerek özetle şu yorumlar yapıldı: "Son günlerde Galatasaray'da forma giyen Icardi'nin MLS ile bağlantısı olduğuna dair söylentiler giderek artıyor.

DÜNYA ÇAPINDA DİKKAT ÇEKİYOR

Henüz resmi bir onay olmamasına rağmen, Icardi'nin ABD'ye potansiyel transferiyle ilgili spekülasyonlar ilgi görüyor. Bu senaryo sadece ilgi çekici olmakla kalmıyor, aynı zamanda hem oyuncu hem de kendisini küresel futbolda büyük isimler için cazip bir destinasyon olarak kabul ettirmeye devam eden MLS için faydalı olabilir.

Yeteneği ve gol atma içgüdüsüyle tanınan Arjantinli forvet, gelişinden bu yana Galatasaray'ın hücumunda kilit oyuncu oldu. Inter ve PSG'deki önemli dönemler de dahil olmak üzere inişli çıkışlı bir kariyere sahip olan Icardi, dünya çapındaki kulüplerin dikkatini çeken etkileyici bir özgeçmişe sahip.

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Onun MLS'e olası transferi sadece herhangi bir Amerikan takımı için değerli bir katkı olmakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası prestijini yükseltmeyi amaçlayan lig için de stratejik bir hamle olacaktır. Icardi'nin bakış açısına göre MLS'e geçiş kariyerinde yeni bir aşamayı temsil edebilir.

31 yaşındaki forvetin önünde hâlâ iyi futbol oynayacağı uzun yıllar var. MLS, Avrupa liglerine kıyasla daha az baskı altında olan rekabetçi bir ortam sunuyor; bu da Icardi'nin daha rahat bir yaşam tarzının tadı nı çıkarırken yüksek seviyede oynamaya devam etmesine olanak tanıyabilir." 

 
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