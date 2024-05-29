Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Ryan Kent ile yaz transfer sezonunda yollar ayrılacak.
İskoç basını, Ryan Kent'in sarı-lacivertli takımdaki serüveninin sonuna geldiğini yazdı.
"footballscotland. co.uk" haberinde şu ifadelere yer verdi: "Ryan Kent'in Fenerbahçe'deki kabusu sona erecek. Glasgow'dan ayrıldıktan sonraki senesi onun için iyi geçmedi. Yaz aylarında İskoçya'ya dönmesi muhtemel."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 18 resmi maçta forma giyen Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
İskoç basını, Ryan Kent'in sarı-lacivertli takımdaki serüveninin sonuna geldiğini yazdı.
"footballscotland. co.uk" haberinde şu ifadelere yer verdi: "Ryan Kent'in Fenerbahçe'deki kabusu sona erecek. Glasgow'dan ayrıldıktan sonraki senesi onun için iyi geçmedi. Yaz aylarında İskoçya'ya dönmesi muhtemel."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 18 resmi maçta forma giyen Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.