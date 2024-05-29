Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular: "Kabus bitiyor"

İskoç basını, Ryan Kent'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılacağını duyurdu.

, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular: 'Kabus bitiyor'
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29 Mayıs 2024 10:28
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Ryan Kent ile yaz transfer sezonunda yollar ayrılacak.

İskoç basını, Ryan Kent'in sarı-lacivertli takımdaki serüveninin sonuna geldiğini yazdı.

"footballscotland. co.uk" haberinde şu ifadelere yer verdi: "Ryan Kent'in Fenerbahçe'deki kabusu sona erecek. Glasgow'dan ayrıldıktan sonraki senesi onun için iyi geçmedi. Yaz aylarında İskoçya'ya dönmesi muhtemel."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 18 resmi maçta forma giyen Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.  

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