Emenike'den OLAY paylaşımlar

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım ile ilgili paylaşımlar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Emenike'den OLAY paylaşımlar
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16 Mayıs 2024 12:04
Fenerbahçe'nin Nijeryalı eski oyuncusu Emmanuel Emenike, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Aziz Yıldırım ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Emenike, daha sonra 'Fenerbahçe'nin babası büyük başkan' mesajını paylaştı.

Galatasaray forması giyen bir kedi de paylaşan Emenike, "Aslanlar kedi oldu meeoooowww" yazısını yazdı.

İşte Emenike'nin paylaşımları:






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