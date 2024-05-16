Antoine Griezmann şov yaptı Atletico rahat kazandı

LaLiga'nın 36. haftasında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Atletico Madrid deplasmanda konuk olduğu Getafe'yi 3-0 mağlup etti.



Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 27, 42, ve 51. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti.



Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 73'e yükseltirken, Getafe ise 43 puanda kaldı.



Atletico Madrid bir sonraki karşılaşmasında sahasında Osasuna'yı konuk ederken, Getafe ise Alaves deplasmanına gidecek.





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