2024-2025 MEB Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Bir yandan lise ve üniversite yerleştirme süreci devam ederken, diğer yandan lise, ilkokul kayıtları için hazırlıklar başladı. Yaz tatilinin sonlarına doğru hızla ilerleniyor. Yeni eğitim öğretim yılı heyecanı yanı sıra okulların açılış tarihi için merak da arttı. MEB 2024-2025 çalışma takvimi yayımlandı. Buna göre; okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2024-2025 tatil ve çalışma takvimi...



2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ



İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.



2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.



YAZ TATİLİ SEBEBİYLE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Okulların kapanacağı tarih, dönem başında açıklanan çalışma takvimiyle birlikte belli oldu. 16 milyon öğrenci 11 Eylül'de ders başı yaparken okullar Haziran ayında kapanıyor.



2. dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, başarı notlarını ifade eden karnelerini alacaklar. Karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatili başlayacak.



2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapıldı. 15 tatil veya diğer bir ifadeyle yarıyıl tatili ise 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlandı.



Öğrenciler son olarak bu yıl Ramazan Bayramı ile benzer tarihlere denk gelen ikinci aratili 8-12 Nisan tarihinde yaptı.



Okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erecek.



YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?



Özellikle ara tatilin kaldırılması iddiaları sonrası yaz tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatillerin uygulanmaya devam edeceğini duyurmuştu.



2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tamamlandıktan sonra başlayacak. MEB'in yayınladığı tarihlere göre önümüzdeki dönem okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak.



Öğrenciler yaklaşık olarak Haziran ayının yarısı, Temmuz - Ağustos ayının tamamında ve Eylül ayının ilk haftasında yaz tatili yapacak. Yaz tatili toplam 86 gün sürecek.



ÜNİVERSİTE SINAVI VE LGS SINAV TARİHLERİ



Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları üç oturumda düzenlenecek.



Alan Yeterlilik Testi, Temel Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumları 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.



Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki LGS merkezi sınavı ise 2 Haziran'da düzenlenecek.



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