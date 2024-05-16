Cleveland Cavaliers'ın başantrenör adayı olarak JJ Redick'i göz önünde bulundurabileceği iddia edildi.



Bazı iddialara göre Cavaliers, Doğu Konferansı yarı finalinden elendikten sonra Redick'i potansiyel bir koç opsiyonu olarak değerlendiriyor olabilir.



Yakın zamanda Cavaliers başantrenörü JB Bickerstaff'in, takımın playofflarda elenmesinin ardından olası bir görevden alınma riskiyle karşı karşıya olduğu yönünde bazı spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.



NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson, Cavaliers'ın Pistons ile birlikte koçluk rolü için Redick'le ilgilenebileceğini öne sürdü.



Son raporlar ayrıca Redick'i Los Angeles Lakers'taki boştaki başantrenörlük pozisyonuyla ilişkilendirmiş ve bu da kendisini koç piyasasında dikkate değer bir figür haline getirmişti.



Redick'in bu yaz döneminde Cavaliers, Lakers, Pistons veya başka bir NBA takımında koçluk görevi alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU