Türk Telekom yarı final ikinci maçında Anadolu Efes'i ağırlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında cuma günü Anadolu Efes'i konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Seride ilk maçı 99-79 kazanan Anadolu Efes, yine galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.
Türk Telekom'un kazanması halinde ise serinin üçüncü ve son maçı, Anadolu Efes ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Seride ilk maçı 99-79 kazanan Anadolu Efes, yine galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.
Türk Telekom'un kazanması halinde ise serinin üçüncü ve son maçı, Anadolu Efes ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
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