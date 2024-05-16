Prens Selman'dan spor bakanına namaz uyarısı: "Bir daha olmasın"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, spor bakanına futbol maçlarının programlanmasında namaz vakitlerini dikkate alma talimatı verdi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Prens Selman'dan spor bakanına namaz uyarısı: 'Bir daha olmasın'
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16 Mayıs 2024 19:14
Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Anderson Talisca, Riyad Mahrez gibi futbolcuların top koşturduğu Suudi Arabistan'da flaş bir gelişme yaşandı.

Arabistan'da bazı maçların namaz vakitlerine denk gelmesinin ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman harekete geçti.

TALİMATI VERDİ: "TEKRARLANMASIN"

Rafad'da yer alan habere göre; Selman, Spor Bakanına futbol maçlarının programlanmasında namaz vakitlerini dikkate alma talimatı verdi.

Yetkililere, namaz vakitlerinde maç oynatılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Selman, bu ihlalin tekrarlamaması için uyardı.

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