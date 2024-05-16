Gaziantep Basketbol, play-off yarı finalde ilk galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 82-81 yenen Gaziantep Basketbol, bu etaptaki ilk galibiyetini alarak seride durumu 2-1 yaptı.
Kulübün genel menajeri Boray Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı ve teknik heyeti galibiyetinden dolayı kutladı.
Gaziantep Basketbol'un hedefinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu aktaran Dai, şunları kaydetti:
"Dün taraftarımız önünde seyir ve heyecanı oldukça yüksek bir maç oynadık. Taraftarın muhteşem desteğini sonuna kadar arkamızda hissettik. Özellikle son saniyelerde gerçekten heyecan oldukça fazlaydı. Ana kadromuzdan 3 oyuncumuzun sakat oluşu bizi rotasyon anlamında ciddi zora sokuyor. Fakat sahada mücadele eden oyuncularımıza, seyircimizin verdiği destek bize hem enerji hem de motivasyon sağladı. Seride durum 2-1 oldu. Yarın dördüncü maçımıza çıkacağız. İnşallah o maçı da kazanıp seride durumu 2-2 yapacağız ve son maçta rakibi, kendi evinde yenip inşallah finale kalmayı hedefliyoruz. Bizim buna inancımız tam. Cuma günü herkesi maçımıza bekliyoruz."
Kulübün genel menajeri Boray Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı ve teknik heyeti galibiyetinden dolayı kutladı.
Gaziantep Basketbol'un hedefinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu aktaran Dai, şunları kaydetti:
"Dün taraftarımız önünde seyir ve heyecanı oldukça yüksek bir maç oynadık. Taraftarın muhteşem desteğini sonuna kadar arkamızda hissettik. Özellikle son saniyelerde gerçekten heyecan oldukça fazlaydı. Ana kadromuzdan 3 oyuncumuzun sakat oluşu bizi rotasyon anlamında ciddi zora sokuyor. Fakat sahada mücadele eden oyuncularımıza, seyircimizin verdiği destek bize hem enerji hem de motivasyon sağladı. Seride durum 2-1 oldu. Yarın dördüncü maçımıza çıkacağız. İnşallah o maçı da kazanıp seride durumu 2-2 yapacağız ve son maçta rakibi, kendi evinde yenip inşallah finale kalmayı hedefliyoruz. Bizim buna inancımız tam. Cuma günü herkesi maçımıza bekliyoruz."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU